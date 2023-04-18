Росіяни обстріляли Харківську область: є руйнування та поранена
У вівторок, 18 квітня, російські військові обстріляли Куп'янський район у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки було поранено дівчину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"Близько 9 ранку окупанти обстріляли с. Петропавлівка Куп’янського району", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 18-річна дівчина отримала поранення, її госпіталізовано до лікарні.
"В ніч на 18 квітня з території РФ був запущений авіаснаряд, який впав у селі Липці. Внаслідок цього зруйновано одну та пошкоджено три господарчі будівлі", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, що Росія не втратила свого інтересу до Харкова. Однак наразі росіяни завдають більше обстрілів по прикордонню області, а не по місту.
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