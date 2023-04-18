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Кабмін провів кадрові перестановки в МОН й МОЗ

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Вівторок 18 квітня 2023 16:51
Кабмін провів кадрові перестановки в МОН й МОЗ Фото: Кабмін провів кадрові перестановки в МОН й МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет Міністрів України провів кадрові перестановки. Було призначено заступника міністра освіти й науки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.

Призначено:

  • заступником міністра освіт й науки - Курбатова Дениса Ігоровича;
  • заступником міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції - Слободніченко Марину Костянтинівну.

Погоджено призначення:

  • Кузіва Романа Михайловича заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації;
  • Мовчана Руслана Володимировича заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації;
  • Шевченка Валерія Івановича заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Янковську Майю Сергіївну було звільнено з посади першого заступника голови Державного агентства інфраструктурних проектів України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було призначено заступника голови Міністерства освіт й науки з питань європейської інтеграції.

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