Кабмін провів кадрові перестановки в МОН й МОЗ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було призначено заступника голови Міністерства освіт й науки з питань європейської інтеграції.

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