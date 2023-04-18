Кабмін провів кадрові перестановки в МОН й МОЗ
Кабінет Міністрів України провів кадрові перестановки. Було призначено заступника міністра освіти й науки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.
Призначено:
- заступником міністра освіт й науки - Курбатова Дениса Ігоровича;
- заступником міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції - Слободніченко Марину Костянтинівну.
Погоджено призначення:
- Кузіва Романа Михайловича заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації;
- Мовчана Руслана Володимировича заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації;
- Шевченка Валерія Івановича заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
Янковську Майю Сергіївну було звільнено з посади першого заступника голови Державного агентства інфраструктурних проектів України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було призначено заступника голови Міністерства освіт й науки з питань європейської інтеграції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.