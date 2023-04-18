Росіяни вночі атакували Слов'янськ ракетами та дронами-камікадзе

Фото: росіяни в ніч на 18 квітня обстріляли Слов'янськ (facebook.com/Vadymlyakh)

Російські війська в ніч на 18 квітня атакували Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки у місті пошкоджені будинки, медичний заклад та автівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Слов'янська Вадима Ляха в Facebook.

Він зазначив, що окупанти випустили по місту ракети С-300, а також дрони-камікадзе. Зафіксовано два влучання: на вулиці Вчительській та бульварі Пушкіна. Внаслідок атаки окупантів у Слов'янську пошкоджено 5 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, охоронний об'єкт, медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр, автівки. За попередніми даними, через удари окупантів ніхто не постраждав. Фото: росіяни в ніч на 18 квітня обстріляли Слов'янськ

(facebook.com/Vadymlyakh)