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Відновлення України почнеться вже цього року. Шмигаль розповів, скільки необхідно коштів

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Україна, Вівторок 18 квітня 2023 16:27
Відновлення України почнеться вже цього року. Шмигаль розповів, скільки необхідно коштів Фото: прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що відновлення України почнеться вже цього року. За його словами нині для відповідних проектів країна потребує понад 14 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра.

Шмигаль повідомив, що під час поїздки до США було підписано Меморандум із DFC та USAID щодо підтримки залучення інвестицій в Україну для втілення пріоритетних проектів відновлення й розвитку.

"Одна з ключових тем обговорення під час цього візиту - план відновлення України. Таке відновлення починається вже цього року, і нам потрібно мобілізувати 14,1 млрд доларів для відповідних проектів", - повідомив прем'єр.

Нагадаємо, 12 квітня Шмигаль приїхав до Вашингтона, щоб зокрема обговорити питання мобілізації ресурсів для відновлення України.

Крім того, під час візиту прем'єр провів переговори з главою Пентагону та закликав розпочати постачання винищувачів F-16.

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