ua ru
Вт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина повідомила про доставку в Україну системи ППО Patriot

Новость на русском →
Вівторок 18 квітня 2023 20:20
Німеччина повідомила про доставку в Україну системи ППО Patriot Фото: ППО Patriot (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 18 квітня, Німеччина повідомила, що вже доставила систему ППО Patriot в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Так, Німеччина надасть Збройним силам України:

  • ЗРК Patriot разом із ракетами;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • 2 автомобілі для прикордонників.

В коментарі РБК-Україна речник Повітряних сил Юрій Ігнат не підтвердив і не заперечив, що Patriot вже в Україні, але зазначив, що отримання цієї системи ППО буде знаковою подією, адже вона дозволить збивати ворожі цілі на більшій дистанції.

Він також висловив сподівання, що наступним кроком з боку західних союзників України буде ухвалення рішення щодо літаків F-16.

Система ППО Patriot

Зенітно-ракетна система (ЗРК), основна у своєму роді, що використовується армією Сполучених Штатів і кількома союзними державами. Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи. Patriot була однією з перших тактичних систем у Міністерстві оборони США, яка використовувала летальну автономію в бою.

Зазначимо, що надати Україні комплекси ППО Patriot погодилися США та Німеччина. Пізніше повідомлялося, що Нідерланди також надішлють в Україну дві пускові установки Patriot.

Пізніше повідомлялось, що група українських військових із 70 осіб прибула до Німеччини для навчання роботі із зенітно-ракетним комплексом Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Війна в Україні
NEWS
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
DAILY
"Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру