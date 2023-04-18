Болгарія готується призупинити ввезення зерна з України

Болгарія планує зупинити ввезення зерна з України на невизначений термін, оскільки місцеві фермери не можуть впоратися з конкуренцією.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " БТА ", про це заявив в.о. міністра сільського господарства Болгарії Явір Гечев.

За словами чиновника, після зустрічі з виробниками зерна його міністерство вирішило направити запит в Мінекономіки Болгарії щодо припинення ввезення низки українських товарів. Уряд країни розгляне таку ініціативу вже завтра, 19 квітня.

"Ми вважаємо, що це буде сильним сигналом для Європи, тому що Європа не може просто слухати країни, вона має вживати заходів", - заявив Гечев.

Він також додав, що з боку України "створюється недобросовісна конкуренція", яку не витримують місцеві фермери.

Міністр зазначив, що після того, як тиск на болгарських фермерів ослабне, заборона на імпорт може бути переглянута або змінена.

Чиновник нагадав, що наразі вже три країни Європи заборонили імпорт українського зерна. І тому весь український експорт може бути перенаправлений через Румунію та Болгарію.