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Угорщина може продовжити заборону імпорту зерна з України, назвала умову

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Понеділок 17 квітня 2023 13:49
Угорщина може продовжити заборону імпорту зерна з України, назвала умову Фото: Угорщина може продовжить заборону імпорту зерна з України, назвала умову (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Угорщина готова продовжити заборону на імпорт українського зерна, якщо ЄС не вживе достатніх заходів для захисту угорських фремерів.

Про це заявив державний секретар Міністерства сільського господарства Угорщини Шандор Фаркаш, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Будапешт планує продовжити заборону на імпорт українського зерна після 30 червня.

"Польща та Угорщина оголосили про заборону на імпорт зерна та інших продуктів харчування з України в суботу, щоб захистити свій сільськогосподарський сектор, отримавши попередження від виконавчої влади ЄС", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цього тижня представники країн-членів Європейського Союзу порушать питання заборони імпорту зерна та інших продуктів харчування з України.

Тим часом Словаччина також заявила про призупинення імпорту. Слідом за нею відповідне рішення може прийняти й Болгарія.

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