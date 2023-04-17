Угорщина може продовжити заборону імпорту зерна з України, назвала умову

Угорщина готова продовжити заборону на імпорт українського зерна, якщо ЄС не вживе достатніх заходів для захисту угорських фремерів.

Про це заявив державний секретар Міністерства сільського господарства Угорщини Шандор Фаркаш, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Польща та Угорщина оголосили про заборону на імпорт зерна та інших продуктів харчування з України в суботу, щоб захистити свій сільськогосподарський сектор, отримавши попередження від виконавчої влади ЄС", - пише пресслужба.

Зазначається, що Будапешт планує продовжити заборону на імпорт українського зерна після 30 червня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цього тижня представники країн-членів Європейського Союзу порушать питання заборони імпорту зерна та інших продуктів харчування з України.

Тим часом Словаччина також заявила про призупинення імпорту. Слідом за нею відповідне рішення може прийняти й Болгарія.

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