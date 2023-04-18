Військкомат Мелітополя збирає дані громадян з паспортами РФ, - Федоров

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

За його словами, по всіх підприємствах, які продовжили функціонування на тимчасово окупованій території, поставили за мету до 18 квітня зібрати дані для військкомату лише у тих мешканців, хто отримав російські паспорти.

"Тепер ми маємо відповідь, що рашистський паспорт - це дійсно квиток до призову, дійсно квиток до першочергової мобілізації", - розповів Федоров.