Військкомат Мелітополя збирає дані громадян з паспортами РФ, - Федоров
В тимчасово окупованому Мелітополі військкомати збирають дані громадян, що отримали паспорти РФ.
Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За його словами, по всіх підприємствах, які продовжили функціонування на тимчасово окупованій території, поставили за мету до 18 квітня зібрати дані для військкомату лише у тих мешканців, хто отримав російські паспорти.
"Тепер ми маємо відповідь, що рашистський паспорт - це дійсно квиток до призову, дійсно квиток до першочергової мобілізації", - розповів Федоров.
Також Федоров повідомляв, що в Мелітополі росіяни розпочали другу хвилю "націоналізації" житла.
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