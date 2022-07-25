Россия ударила по порту Одессы, а ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию: новости за выходные
Россия атаковала Одесский морской торговый порт, ВСУ сбили очередной российский штурмовик Су-25, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян. Подробнее о том, что произошло на выходных, 23-24 июля - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Вооруженные силы Украины сбили очередной российский штурмовик Су-25.
- Неподалеку Лисичанска (Луганская область) ВСУ накрыли огнем в ОМОН с Сахалина. При этом в Кадиевке была разрушена казарма с вражескими военными.
- Российские оккупанты ударили 13 ракетами вблизи Кропивницкого (Кировоградская область). Враг попал в военный объект и железнодорожный, есть жертвы и раненые.
- Стопроцентный результат. в восскресенье, 24 июля, оккупанты пытались нанести ракетный удар по Хмельницкой области, но противовоздушная оборона Украины разрушила их планы.
- В Шостке Сумской области в субботу утром, 23 июля, прогремел взрыв. Известно о раненых.
- Российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область. Есть погибшие и раненые.
- Российские войска обстреляли Харьков. Зафиксированы прилеты снарядов в центр города.
- В Одессе прогремела серия взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога.
- В субботу, 23 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории линии разграничения в Запорожской области и вблизи самого Запорожья.
- Украинские военные отбили несколько штурмов оккупантов. Кроме того, российские захватчики пытались захватить Богородичное Донецкой области, но не добились успеха.
- Украинская разведка призывает жителей Энергодара (Запорожская область) предоставить координаты оккупационных войск и коллаборантов.
Россия ударила по порту Одессы
В субботу, 23 июля, Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". Во время атаки там в хранилищах находилось украинское зерно, которое предназначалось для экспорта.
Две ракеты из 4, которые запустила РФ из Черного моря, попали в порт, откуда на днях должны были отгрузить первую партию зерна на экспорт, о чем было договорено в ходе подписанного соглашения в Стамбуле 22 июля.
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболеваний оспой обезьян в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.
"Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение", - подчеркнул Гебреисус.
Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times
Премьер-министр Борис Джонсон, который ранее объявил об отставке, надеется в будущем вернуться в премьерское кресло. Об этом The Times со ссылкой на источники в канцелярии премьера.
Также стало известно, что Джонсон планирует прощальный визит в Украину перед тем, как окончательно уйдет в отставку.
В Украину придет похолодание: где и когда снизится температура
Погода в Украине изменится с приходом похолодания. Синоптики предупредили о снижении температуры в понедельник, 25 июля. Впрочем, это ненадолго.
Прогноз на следующие дни - в материале Styler.