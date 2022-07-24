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Стопроцентный результат. ВСУ сбили все ракеты, выпущенные по Хмельницкой области

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Украина, Воскресенье 24 июля 2022 21:16
Стопроцентный результат. ВСУ сбили все ракеты, выпущенные по Хмельницкой области Иллюстративное фото: ВСУ сбили все ракеты, выпущенные по Хмельницкой области (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 24 июля, оккупанты пытались нанести ракетный удар по Хмельницкой области, но противовоздушная оборона Украины разрушила их планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в ходе телемарафона.

"Сегодня наша противовоздушная оборона отработала на "отлично". Есть едва ли не впервые стопроцентный результат. Сегодня, как известно, была ракетная атака с акватории Черного моря. Четыре ракеты "Калибр" полетели в сторону Хмельницкой области. Мы ранее сообщали, что три ракеты уничтожены, но по уточненной информации - четыре сбитые крылатые ракеты", - заявил Игнат.

При этом он добавил, что украинская авиация за сутки до десяти авиаударов по позициям россиян на юге и востоке страны. В результате были поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов.

Напомним, сегодня, 24 июля, утром в Хмельницкой области прозвучали сильные взрывы. Жителей региона просили оставаться в укрытиях.

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Вооруженные силы Украины ПВО Хмельницкая область ракетный удар Война России против Украины
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