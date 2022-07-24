ВСУ отбили несколько штурмов оккупантов, россияне пытались захватить Богородичное, - Генштаб

Украинские военные отбили несколько штурмов оккупантов. Кроме того, российские захватчики пытались захватить Богородичное Донецкой области, но не добились успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Напомним, украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 280 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 520 военных.

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