Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times

Премьер-министр Борис Джонсон, который ранее объявил об отставке, надеется в будущем вернуться в премьерское кресло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Издание со ссылкой на источники в канцелярии премьера пишет, что Джонсон уверен в своих способностях привести Консервативную партию к победе на выборах в будущем.

"Он думает, что приход к власти любого преемника может стать катастрофой, и спустя несколько лет после поражения Консервативной партии на всеобщих выборах мы можем вернуться сюда же в поисках кого-то, кто имеет достаточно динамизма, чтобы снова привести партию к власти. Он считает, что он и есть тот самый человек", - отметил один из источников.

Издание отмечает, что часть консерваторов, которая помогла сместить Джонсона, уже столкнулась с критикой избирателей. Это может сказаться на результатах на следующих парламентских выборах.

Кроме того, помощники Джонсона утверждают, что он уходит в отставку с видом человека с незаконченными делами.