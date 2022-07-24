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Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times

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Лондон, Воскресенье 24 июля 2022 17:30
Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times Фото: британский премьер Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Премьер-министр Борис Джонсон, который ранее объявил об отставке, надеется в будущем вернуться в премьерское кресло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Издание со ссылкой на источники в канцелярии премьера пишет, что Джонсон уверен в своих способностях привести Консервативную партию к победе на выборах в будущем.

"Он думает, что приход к власти любого преемника может стать катастрофой, и спустя несколько лет после поражения Консервативной партии на всеобщих выборах мы можем вернуться сюда же в поисках кого-то, кто имеет достаточно динамизма, чтобы снова привести партию к власти. Он считает, что он и есть тот самый человек", - отметил один из источников.

Издание отмечает, что часть консерваторов, которая помогла сместить Джонсона, уже столкнулась с критикой избирателей. Это может сказаться на результатах на следующих парламентских выборах.

Кроме того, помощники Джонсона утверждают, что он уходит в отставку с видом человека с незаконченными делами.

Отметим, Борис Джонсон сменил Терезу Мэй на посту главы правительства в 2019 году, но 7 июля 2022 года вынужден был подать в отставку.

Напомним, на должность лидера Консервативной партии и премьера Британии претендуют нынешний министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.

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