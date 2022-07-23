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Российские оккупанты обстреляли Харьков: несколько "прилетов" в центре города

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Харьков, Суббота 23 июля 2022 07:19
Российские оккупанты обстреляли Харьков: несколько "прилетов" в центре города Фото: оккупанты обстреляли Харьков (t.me/synegubov)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска обстреляли Харьков. Зафиксированы прилеты снарядов в центр города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова в Telegram.

На месте обстрелов работают спасательные службы. Известно об одном пострадавшем.

"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ДСНС уже работает", - говорится в сообщении.

Мэр призвал харьковчан оставаться в укрытиях.

Напомним, в ночь на 23 июля по всей Украине звучали сирены воздушной тревоги, в том числе в Киеве. Известно об обстрелах Николаева, Кропивницкого и Кривого Рога. Также соцсети сообщают о прилетах в Запорожье.

Вчера утром россияне обстреляли Харьков из "Ураганов", ударив в гражданские объекты города.

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