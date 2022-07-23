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Россия ударила по порту Одессы

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Одесса, Суббота 23 июля 2022 12:21
Россия ударила по порту Одессы Фото: Россия ударила по порту Одессы (omtp.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Утром субботы, 23 июля, Россия атаковала Одессу крылатыми ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Россияне атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.

В комментарии РБК-Украина руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что ракеты "Калибр" были выпущены из акватории Черного моря.

"О пострадавших информация пока не поступала", – добавила она.

Как сообщалось, 23 июля в Одессе прогремела серия взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, накануне, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна могут начаться уже в эту субботу. Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам.

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