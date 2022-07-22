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В Турции подписан договор о "зерновом коридоре": первые подробности

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 17:20
В Турции подписан договор о "зерновом коридоре": первые подробности Фото: подписано соглашение по вывозу зерна из украинских портов (Getty Images)
Автор: Анна Березина

Сегодня в Стамбуле подписано соглашение по "зерновому коридору". Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировке экспорта через Черное море.

Что известно о зерновом соглашении, как оно будет работать - подробно на РБК-Украина.

Срок действия соглашения о разблокировании портов - 120 дней. Но соглашение также предусматривает возможность его продления.

Представители ООН ожидают, что первые поставки украинского зерна начнутся уже в эту субботу, 23 июля. В организации рассчитывают, что удастся достичь довоенных показателей экспорта из трех украинских портов - "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

Что предусматривает соглашение по "зерновому коридору":

  • Представители Украины, Турции и ООН будут контролировать загрузку зерна на суда в украинских портах.
  • Судна с зерном через заминированные участки моря будут вести украинские лоцманы, которые получат карту безопасных маршрутов.
  • После прохождения Черного моря зерновозы будут под наблюдением Совместного координационного центра проходить через Босфор.
  • Суда, которые будут следовать в Украину, также будут проверяться совместным Координационным центром, чтобы удостовериться, что они не перевозят оружие.
  • Стороны обещают не атаковать какие-либо коммерческие суда или порты, задействованные в транспортировке зерна.

Подписание финального документа в Турции

22 июля в Стамбуле был подписан итоговый меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море.

В заключении соглашения от Украины участвовал министр инфраструктуры Александр Кубраков, от России присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, от Турции - министр обороны Хулуси Акар. Также итоговый документ подписал генсек ООН Антониу Гутерриш.

Как будет проходить экспорт украинского зерна

О возможных деталях работы "зернового коридора" стало известно накануне. Так, зерно планируется вывозить из трех портов Украины: "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

Суда с сельхозпродукцией будут сопровождать до Стамбула украинские корабли и береговая охрана, а затем грузы отправятся далее в места назначения.

На маршрутах будет действовать режим прекращения огня. Турция при поддержке ООН организует инспекцию кораблей на предмет контрабанды оружия, чего опасается Россия.

В Стамбуле будет работать координационный центр при участии представителей всех сторон для контроля за выполнением операции.

Условия Украины

В Офисе президента раскрыли подробности зернового соглашения:

  • Украина не подписывает никаких документов с Россией. Договор заключается между украинской стороной, Турцией и ООН. РФ также заключит зеркальный договор с ООН и Турцией;
  • российские корабли не будут сопровождать суда с зерном;
  • в украинских портах не будут присутствовать представители РФ;
  • в случае провокаций - немедленный военный ответ;
  • при необходимости проверку кораблей проведут общие группы в водах Турции.

Ранее замминистра иностранных дел Олег Николенко сообщил, что обязательными условиями Украины в соглашении по "зерновому коридору" являются гарантии безопасности для южных регионов, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Предыстория

Из-за военного вторжения РФ в морских портах Украины было заблокировано свыше 20 млн тонн зерна.

Сельхозпродукция предназначалась для экспорта на мировые рынки. В рамках Всемирной продовольственной программы ООН украинское зерно должно было направиться в бедные страны Африки. Блокада портов привела к угрозе глобальной продовольственной безопасности.

13 июля в Стамбуле состоялись переговоры военных делегаций Турции, Украины и России, а также представителей ООН для решения вопроса вывоза аграрной продукции. По ряду технических вопросов были достигнуты договоренности, но подробности встречи не раскрывались.

Напомним, накануне подписания соглашения появилась информация о том, что помимо разблокировки экспорта украинской продукции, сделка в Стамбуле также облегчит российский экспорт зерна и удобрений через Черное море.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условием деблокады портов Украины снятие санкций на экспорт российского зерна.

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