Утром оккупанты ударили вблизи Запорожья: подробности и фото последствий

В субботу, 23 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории линии разграничения в Запорожской области и вблизи самого Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram -канале.

"Если у вас есть дела на территории вблизи линии разграничения, но нет элементарного укрытия, следует воздержаться от посещения", - добавил он.

По его словам, оккупанты продолжают варить по объектам гражданской инфраструктуры.

"Ракетный удар в 6:30 утра на территории линии разграничения и вблизи областного центра. К счастью, пострадавших нет!" – сообщил Старух.

Как сообщалось, вечером 19 июля враг обстрелял из "Градов" и другой артиллерии центр города Гуляйполе Запорожской области. По предварительной информации, есть погибшие.

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