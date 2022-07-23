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Утром оккупанты ударили вблизи Запорожья: подробности и фото последствий

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Украина, Суббота 23 июля 2022 11:24
Утром оккупанты ударили вблизи Запорожья: подробности и фото последствий Фото: последствия ракетного удара вблизи Запорожья 23 июля (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 23 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории линии разграничения в Запорожской области и вблизи самого Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram-канале.

Утром оккупанты ударили вблизи Запорожья: подробности и фото последствий

"Ракетный удар в 6:30 утра на территории линии разграничения и вблизи областного центра. К счастью, пострадавших нет!" – сообщил Старух.

По его словам, оккупанты продолжают варить по объектам гражданской инфраструктуры.

"Если у вас есть дела на территории вблизи линии разграничения, но нет элементарного укрытия, следует воздержаться от посещения", - добавил он.

Как сообщалось, вечером 19 июля враг обстрелял из "Градов" и другой артиллерии центр города Гуляйполе Запорожской области. По предварительной информации, есть погибшие.

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Запорожская область
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