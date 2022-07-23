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Ракетный удар возле Кропивницкого: количество раненых возросло до 16

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Кропивницкий, Суббота 23 июля 2022 15:25
Ракетный удар возле Кропивницкого: количество раненых возросло до 16 Фото: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович (facebook.com/andriy.raykovich)
Автор: Мария Кучерявец

Количество раненых из-за ракетного удара российских войск вблизи Кропивницкого возросло. Известно уже о 16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича во время видеообращения.

"Имеем в настоящее время точную информацию о 3 погибших и 16 раненых. Среди погибших есть один военный и двое работников ведомственной охраны. Медики сразу начали оказывать пострадавшим необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает", - рассказал Райкович.

Он отметил, что спасатели и пиротехнические службы оперативно начали работу, а аварийные бригады "Облэнерго" довольно быстро восстановили электроснабжение.

"В Кропивницком свет и вода уже есть везде", - добавил глава Кировоградской области.

Ракетный удар возле Кропивницкого

Напомним, сегодня утром российские оккупанты ударили 13 ракетами вблизи Кропивницкого.

РФ выпустила 8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3, попав в инфраструктурные объекты, а именно - в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".

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