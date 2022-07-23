ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболеваний оспой обезьян в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса .

"Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение", - подчеркнул Гебреисус.

По его словам, такие меры были приняты из-за ряда предпосылок:

Первая причина - быстрое распространение вируса. Случаи заболевания были обнаружены в 75 странах.

Вторая причина - были соблюдены три главных критерия для объявления чрезвычайного положения.

Третья причина - совет Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ.

Четвертая причина - научные исследования вируса, которые все еще не являются полноценными и требуют продолжения.

Пятая причина - риск для здоровья человека и скорость распространения.

Гебреисус добавил, что в мире обнаружено около 16 тысяч случаев заражения обезьяньей оспой, пять из которых оказались летальными.

Он отметил, что в Европе объявлен высокий риск заболевания, в то время как в других регионах - умеренный.