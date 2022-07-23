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ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян

Новина українською →
Суббота 23 июля 2022 17:47
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян Фото: Тедрос Аданом Гебреисус, гендиректор ВОЗ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболеваний оспой обезьян в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.

"Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение", - подчеркнул Гебреисус.

По его словам, такие меры были приняты из-за ряда предпосылок:

  • Первая причина - быстрое распространение вируса. Случаи заболевания были обнаружены в 75 странах.
  • Вторая причина - были соблюдены три главных критерия для объявления чрезвычайного положения.
  • Третья причина - совет Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ.
  • Четвертая причина - научные исследования вируса, которые все еще не являются полноценными и требуют продолжения.
  • Пятая причина - риск для здоровья человека и скорость распространения.

Гебреисус добавил, что в мире обнаружено около 16 тысяч случаев заражения обезьяньей оспой, пять из которых оказались летальными.

Он отметил, что в Европе объявлен высокий риск заболевания, в то время как в других регионах - умеренный.

Напомним, еще месяц назад в ВОЗ заявляли, что оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение.

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ВОЗ Чрезвычайное положение Оспа обезьян
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