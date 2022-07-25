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Росія вдарила по порту Одеси, а ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію: новини за вихідні

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Понеділок 25 липня 2022 08:30
Росія вдарила по порту Одеси, а ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію: новини за вихідні Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Росія атакувала Одеський морський торговельний порт, ЗСУ збили черговий російський штурмовик Су-25, ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 23-24 липня – у матеріалі РБК-Україна.

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Росія вдарила по порту Одеси

В суботу, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу"Калібр". Під час атаки там у сховищах знаходилося українське зерно, яке призначалося для експорту.

Дві ракети з 4, що запустила РФ з Чорного моря, влучили в порт, звідки днями повинні були відгрузити першу партію зерна на експорт, про що було домовлено під час підписаної угоди в Стамбулі 22 липня.

ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку із зростанням захворювань мавпячою віспою у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса.

"Я вирішив, що глобальний спалах мавпячої віспи являє собою надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, яка має міжнародне значення", - підкреслив Гебреїсус.

Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times

Прем'єр-міністр Борис Джонсон, який раніше оголосив про відставку, сподівається в майбутньому повернутися в прем'єрське крісло. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в канцелярії прем'єра.

Окрім того, стало відомо, що Джонсон планує прощальний візит до України перед тим, як остаточно піде у відставку.

В Україну прийде похолодання: де і коли знизиться температура

Погода в Україні зміниться з приходом похолодання. Синоптики попередили про зниження температури в понеділок, 25 липня. Втім, це ненадовго.

Прогноз на наступні дні - в матеріалі Styler.

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