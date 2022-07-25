Росія вдарила по порту Одеси, а ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію: новини за вихідні
Росія атакувала Одеський морський торговельний порт, ЗСУ збили черговий російський штурмовик Су-25, ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 23-24 липня – у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Збройні сили України збили черговий російський штурмовик Су-25.
- Неподалік Лисичанська (Луганська область) ЗСУ накрили вогнем в ОМОН із Сахаліну. При цьому в Кадіївці було зруйновано казарму з ворожими військовими.
- Російські окупанти вдарили 13 ракетами поблизу Кропивницького (Кіровоградська область). Ворог влучив у військовий об'єкт та залізничний, є жертви та поранені.
- Стовідсотковий результат: в неділю, 24 серпня, окупанти намагалися завдати ракетного удару по Хмельницькій області, але протиповітряна оборона України зруйнувала їхні плани.
- У Шостці Сумської області вранці в суботу, 23 липня, пролунав вибух. Відомо про поранених.
- Російські війська обстріляли Харків. Зафіксовані прильоти снарядів в центр міста.
- Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область. Є загиблі та поранені.
- В Одесі пролунала серія вибухів. У місті до цього була оголошена повітряна тривога.
- У суботу, 23 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по території лінії розмежування у Запорізькій області та поблизу самого Запоріжжя.
- Українські військові відбили декілька штурмів окупантів. Тим часом російські загарбники намагались захопити Богородичне Донецької області, але не досягли успіху.
- Українська розвідка закликає жителів Енергодара (Запорізька область) надати координати окупаційних військ і колаборантів.
Росія вдарила по порту Одеси
В суботу, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу"Калібр". Під час атаки там у сховищах знаходилося українське зерно, яке призначалося для експорту.
Дві ракети з 4, що запустила РФ з Чорного моря, влучили в порт, звідки днями повинні були відгрузити першу партію зерна на експорт, про що було домовлено під час підписаної угоди в Стамбулі 22 липня.
ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп
Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку із зростанням захворювань мавпячою віспою у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса.
"Я вирішив, що глобальний спалах мавпячої віспи являє собою надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, яка має міжнародне значення", - підкреслив Гебреїсус.
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
Прем'єр-міністр Борис Джонсон, який раніше оголосив про відставку, сподівається в майбутньому повернутися в прем'єрське крісло. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в канцелярії прем'єра.
Окрім того, стало відомо, що Джонсон планує прощальний візит до України перед тим, як остаточно піде у відставку.
В Україну прийде похолодання: де і коли знизиться температура
Погода в Україні зміниться з приходом похолодання. Синоптики попередили про зниження температури в понеділок, 25 липня. Втім, це ненадовго.
Прогноз на наступні дні - в матеріалі Styler.