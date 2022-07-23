Во время атаки РФ по порту в Одессе там находилось зерно для экспорта

В порту Одессы, который оккупанты атаковали крылатыми ракетами в субботу, 23 июля, находилось зерно, предназначавшееся на экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службе Министерства аграрной политики Общественному .

"Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, так это к ним. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления", - рассказали в ведомстве.

Как сообщалось, 23 июля в Одессе прогремела серия взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно, что две ракеты из 4, которые запустила РФ из Черного моря, попали в порт, откуда на днях должны были отгрузить первую партию зерна на экспорт, о чем было договорено в ходе подписанного соглашения в Стамбуле 22 июля.

Россия снова нарушила свое же обещание не обстреливать порты, которое дала при подписании указанного соглашения. По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, России понадобилось меньше суток, чтобы нарушить договоренности соглашения по "зерновому коридору". Утренний удар по порту Одессы был плевком главы Кремля Владимира Путина в лицо ООН и Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.