В Николаевской области за сутки из-за обстрелов погибли два человека, еще пять ранены

Фото: в Николаевской области за сутки есть двое погибших (Getty Images)

Российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область. За минувшие сутки погибли двое местных жителей, еще пять ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram.

Вчера, 23 июля, оккупанты били по Николаеву ракетами "Калибр". Также под обстрелами находились населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Разрушениям подверглись частные дома и учреждения культуры. В результате обстрелов есть две жертвы и пять пострадавших, среди них один ребенок. Все раненые получили медицинскую помощь.