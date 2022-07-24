ВСУ сбили очередной российский штурмовик Су-25
Фото: российский Су-25 сбили украинские военные (GettyImages)
Вооруженные силы Украины сбили очередной российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что самолет сбил расчет переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
Напомним, ранее на этой неделе в районе оккупированной Новой Каховки удалось сбить российский истребитель Су-35.
Кроме того, сами оккупанты умудрились сбить свой самолет над неподконтрольным Алчевском в Луганской области.
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