ВСУ сбили очередной российский штурмовик Су-25

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Также сообщается, что самолет сбил расчет переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

"Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на этой неделе в районе оккупированной Новой Каховки удалось сбить российский истребитель Су-35.

Кроме того, сами оккупанты умудрились сбить свой самолет над неподконтрольным Алчевском в Луганской области.

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