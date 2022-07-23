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В Одессе взрывы во время воздушной тревоги

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Одесса, Суббота 23 июля 2022 11:20
В Одессе взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Одессе раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе прогремела серия взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Одессе слышны взрывы", - сообщают корреспонденты издания.

Сейчас официальной информации о причинах взрывов нет.

Впрочем, местные СМИ сообщают о работе ПВО.

"Работает ПВО. Не игнорируйте сигнал тревоги! Часть ракет сбили. Но, похоже, есть и попадания в самой Одессе... Новые взрывы. Оставайтесь в укрытиях!"- пишет издание "Думская".

Добавим, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал местных жителей быть в укрытиях.

"Одесса. Пока продолжается воздушная тревога - будьте в укрытиях!" - написал он.

Напомним, сегодня утром российская армия массированно обстреливала города Украины, атаки зафиксированы в Николаеве, возле Кропивницкого, в Харькове, а также в Никопольском и Криворожском районах.

В частности, возле Кропивницкого ударили 13 вражеских ракет.

Позже стало известно о взрывах в Шостке Сумской области.

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