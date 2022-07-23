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Нужны координаты российских войск. ГУР обратилось к жителям Энергодара

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Энергодар, Суббота 23 июля 2022 20:57
Нужны координаты российских войск. ГУР обратилось к жителям Энергодара Фото: жителей Энергодара просят сдать места дислокации оккупантов (wikipedia-org)
Автор: Юлия Бойко

Украинская разведка призывает жителей Энергодара (Запорожская область) предоставить координаты оккупационных войск и коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки.

В частности, жителей Энергодара и близлежащих территорий просят предоставить следующую информацию:

  • точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (геопривязка с координатами)
  • места жительства руководящего состава оккупационных войск (геопривязка с координатами)
  • места расположения и маршруты передвижения военной техники
  • точные данные местных коллаборантов (адрес проживания и нахождения, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и после)

"Вместе выгоним оккупантов с родной земли", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины успешно запустили дроны-камикадзе, уничтожив небольшую базу россиян на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.

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