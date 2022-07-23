Нужны координаты российских войск. ГУР обратилось к жителям Энергодара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки.

"Вместе выгоним оккупантов с родной земли", - говорится в сообщении.

В частности, жителей Энергодара и близлежащих территорий просят предоставить следующую информацию:

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины успешно запустили дроны-камикадзе, уничтожив небольшую базу россиян на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.

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