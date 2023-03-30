Резніков розкрив терміни контрнаступу, а в Криму була чергова "бавовна": новини за 29 березня

Міністр оборони України Олексій Резніков розкрив терміни контрнаступу, а в Криму відбулась чергова "бавовна".
РБК-Україна зібрало головні новини за 29 березня.
Війна Росії проти України: останні новини
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що одна з країн Європи передала Україні систему ППО, котра не спрацювала;
За даними британської розвідки, ЗСУ провели успішну операцію під Бахмутом;
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вчора прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС;
Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував появу в України дронів з дальністю 3 тисячі км
Росіяни з авіації вдарили по Бериславу. В результаті обстрілу є поранений;
Українські військові знищили російський самохідний міномет "Тюльпан" з артилерії;
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як в РФ намагаються "зросійщити" українських дітей.
За словами міністра, Україна готується до весняного контрнаступу, який має розпочатись протягом квітня-травня. Терміни наступальних дій також пов'язані з погодними умовами.
Вчора, 19 березня, жителі селища міського типу Гвардійське, що за 22 кілометри від Сімферополя, чули звук схожий на вибух.
Гвардійське розташоване в лісостеповому передгір'ї Криму. Там знаходиться залізничний вузол Острякове, магістральної лінії Джанкой - Сімферополь.
Президент України Володимир Зеленський запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну.
Він заявив, що не контактував з китайським лідером з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тому хотів би, щоб Сі Цзіньпін відвідав Україну.
У Китаї заявили, що продовжують підтримувати діалог зі всіма сторонами "українського питання". Проте інформації про візит лідера Сі Цзіньпіна до України немає.
В середу, 29 березня, через негоду, яка характеризувалась штормовим вітром та снігом з дощем в Україні спостерігалось знеструмлення в 12 регіонах.
За словами президента, Україна вже найближчими місяцями може розпочати активніші дії у війні з Росією.
"Уже найближчими місяцями можемо бути активнішими на передовій і зробимо все, щоб підтримка наших кроків у світі була максимально дієвою", - наголосив глава держави.
Зеленський нагадав, що побував на передовій і там чітко видно, яка допомога потрібна українським військовим.
Вчора Швейцарія доєдналась до санкцій Європейського союзу, що направлені на стримування військової агресії Росії.
Хорватія вже найближчим часом передасть Україні гелікоптери Мі-8.
За словами голови Міноборони Хорватії Маріо Баножич, уряд Хорватії з початку повномасштабного російського вторгнення підтримує Україну.
У Раді обговорюють можливість надсилати повістки через месенджери
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки наразі розглядає питання удосконалення підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти їх за допомогою месенджерів.
Польща планує збільшити виробництво боєприпасів напередодні контрнаступу ЗСУ на фронті. Закликає союзників, приватні, державні й іноземні компанії прийняти виклик.
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