Резников раскрыл сроки контрнаступления, а в Крыму был очередной "хлопок": новости за 29 марта

Министр обороны Украины Алексей Резников раскрыл сроки контрнаступления, а в Крыму состоялся очередной "хлопок".
РБК-Украина собрало главные новости за 29 марта.
Война России против Украины: последние новости
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одна из стран Европы передала Украине систему ПВО, которая не сработала;
По данным британской разведки, ВСУ провели успешную операцию под Бахмутом;
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вчера прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС ;
Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал появление в Украине дронов с дальностью 3 тысячи км
Россияне из авиации ударили по Бериславу. В результате обстрела есть раненый;
Украинские военные уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" из артиллерии;
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, как в РФ пытаются "обрусеть" украинских детей.
По словам министра, Украина готовится к весеннему контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Сроки наступательных действий связаны с погодными условиями.
Вчера, 19 марта, жители поселка городского типа Гвардейское, что в 22 километрах от Симферополя, слышали звук похожий на взрыв.
Гвардейское расположено в лесостепном предгорье Крыма. Там находится железнодорожный узел Остряково, магистральной линии Джанкой - Симферополь.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Китая Си Цзиньпина посетить Украину.
Он заявил, что не контактировал с китайским лидером с начала полномасштабного вторжения в Россию. Поэтому хотел бы, чтобы Си Цзиньпин посетил Украину.
В Китае заявили, что продолжают поддерживать диалог со всеми сторонами "украинского вопроса". Однако информации о визите лидера Си Цзиньпина в Украину нет.
В среду, 29 марта, из-за непогоды, которая характеризовалась штормовым ветром и снегом с дождем в Украине, наблюдалось обесточивание в 12 регионах.
По словам президента, Украина уже в ближайшие месяцы может начать более активные действия в войне с Россией.
"Уже в ближайшие месяцы можем быть более активными на передовой и сделаем все, чтобы поддержка наших шагов в мире была максимально действенной", - подчеркнул глава государства.
Зеленский напомнил, что побывал на передовой и там четко видно, какая помощь необходима украинским военным.
Вчера Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза, направленным на сдерживание военной агрессии России.
Хорватия уже в ближайшее время передаст Украине вертолеты Ми-8.
По словам главы Минобороны Хорватии Марио Баножич, правительство Хорватии с начала полномасштабного российского вторжения поддерживает Украину.
В Раде обсуждают возможность посылать повестки через мессенджеры
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает вопрос усовершенствования оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять их с помощью мессенджеров.
Польша планирует увеличить производство боеприпасов в преддверии контрнаступления ВСУ на фронте. Призывает союзников, частные, государственные и иностранные компании принять вызов.
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