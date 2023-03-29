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Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну

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Київ, Середа 29 березня 2023 08:30
Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну Фото: президент України Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в інтерв'ю Associated Press.

Він заявив, що не контактував з китайським лідером з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тому Зеленський хотів би, щоб Сі Цзіньпін відвідав Україну.

"Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував з ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, більше року, у нас не було контактів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Москву з офіційним візитом, де зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

На тлі поїздки китайського лідера з'явилася інформація, що Сі Цзіньпін може поговорити з Володимиром Зеленським.

Проте пізніше в Офісі президента пояснили, що в організації розмови є певні труднощі.

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