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Гендиректор МАГАТЕ прибув на Запорізьку АЕС

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Енергодар, Середа 29 березня 2023 12:50
Гендиректор МАГАТЕ прибув на Запорізьку АЕС Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні, 29 березня, прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на "Енергоатом".

Гроссі планує провести ревізію на ЗАЕС та поспілкується з атомниками. Також він виступить гарантом ротації членів постійної місії, які перебувають на станції з вересня минулого року. Це другий візит Гроссі на Запорізьку АЕС з початку її окупації.

Варто зазначити, що Росія також підтверджує, що Гроссі прибув в окуповане місто Енергодар Запорізької області, де знаходиться ЗАЕС.

Нагадаємо, глава МАГАТЕ 27 березня зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

Крім того, раніше МАГАТЕ анонсувало візит Гроссі на Запорізьку АЕС.

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