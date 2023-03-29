Швейцарія приєдналася до десятого пакету санкцій ЄС проти Росії

Сьогодні, 29 березня, ще одна країна доєдналась до санкцій Європейського союзу, що направлені на стримування військової агресії Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Швейцарія приєдналася до десятого пакету антиросійських санкцій ЄС з 29 березня", - повідомив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, днями ЄС затвердив десятий пакет санкцій проти Росії.

Втім, Польща виявилась не задоволена десятим пакетом обмежень Європейського Союзу, та навіть назвала його "занадто м'яким".

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