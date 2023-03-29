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Швейцарія приєдналася до десятого пакету санкцій ЄС проти Росії

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Швейцарія, Середа 29 березня 2023 20:01
Швейцарія приєдналася до десятого пакету санкцій ЄС проти Росії Фото: Швейцарія приєдналася до десятого пакету санкцій ЄС (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 березня, ще одна країна доєдналась до санкцій Європейського союзу, що направлені на стримування військової агресії Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Швейцарія приєдналася до десятого пакету антиросійських санкцій ЄС з 29 березня", - повідомив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, днями ЄС затвердив десятий пакет санкцій проти Росії.

Втім, Польща виявилась не задоволена десятим пакетом обмежень Європейського Союзу, та навіть назвала його "занадто м'яким".

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