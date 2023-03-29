Знеструмлення в 12 областях через негоду: яка ситуація зі світлом в Україні

Фото: яка ситуація зі світлом спостерігається в Україні на 29 березня (GettyImages)

В середу, 29 березня, в Україні спостерігається знеструмлення в 12 регіонах через негоду, яка характеризується штормовим вітром та снігом з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".