Знеструмлення в 12 областях через негоду: яка ситуація зі світлом в Україні
В середу, 29 березня, в Україні спостерігається знеструмлення в 12 регіонах через негоду, яка характеризується штормовим вітром та снігом з дощем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України", - йдеться в повідомленні.
А саме в:
- Житомирській;
- Вінницькій;
- Хмельницькій;
- Чернівецькій;
- Київській;
- Чернігівській;
- Черкаській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Сумській.
Зокрема, в Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання.
Як повідомлялося, аварійні відключення світла сьогодні, 29 березня, було запроваджено в деяких районах Києва. Причиною цього стали пошкодження мережі через негоду. Крім того, в Київській області через негоду знеструмлено 60 населених пунктів.
Нагадаємо, в Одесі та районі сьогодні, 28 березня, вранці через негоду сталися аварійні відключення світла. Енергетики повністю відновили електропостачання вже вдень.
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