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Знеструмлення в 12 областях через негоду: яка ситуація зі світлом в Україні

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Україна, Середа 29 березня 2023 11:30
Знеструмлення в 12 областях через негоду: яка ситуація зі світлом в Україні Фото: яка ситуація зі світлом спостерігається в Україні на 29 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В середу, 29 березня, в Україні спостерігається знеструмлення в 12 регіонах через негоду, яка характеризується штормовим вітром та снігом з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України", - йдеться в повідомленні.

А саме в:

  • Житомирській;
  • Вінницькій;
  • Хмельницькій;
  • Чернівецькій;
  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Черкаській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Сумській.

Зокрема, в Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання.

Як повідомлялося, аварійні відключення світла сьогодні, 29 березня, було запроваджено в деяких районах Києва. Причиною цього стали пошкодження мережі через негоду. Крім того, в Київській області через негоду знеструмлено 60 населених пунктів.

Нагадаємо, в Одесі та районі сьогодні, 28 березня, вранці через негоду сталися аварійні відключення світла. Енергетики повністю відновили електропостачання вже вдень.

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вимкнення світла
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