У Раді обговорюють можливість надсилати повістки через месенджери

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки наразі розглядає питання удосконалення підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти їх за допомогою месенджерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки України Федора Веніславського.

"Ми наразі розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн. Наразі розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням", - заявив Веніславський.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована. На думку нардепа, вже є технічні можливості упевнитись, що повістку було доставлено онлайн.

"Маємо бути відвертими: дійсно є певні проблеми з мобілізацією, тому що через війну маємо дуже багато внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані. Але оскільки вони перебувають не за місцем реєстрації, і не всі стали на військовий облік за місцем фактичного проживання, є проблеми з призовом", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що наразі не опрацьовується питання, щодо інтеграції повісток в "Дію".

Крім того, Маляр повідомила коли може розпочатись мобілізація жінок-медиків.

Більш докладно про питання постановки жінок на військовий облік можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Війна не має статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він працюватиме".

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