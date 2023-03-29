ua ru
Ср, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Одна з країн Європи передала Україні систему ППО, котра не спрацювала, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, Середа 29 березня 2023 09:35
Одна з країн Європи передала Україні систему ППО, котра не спрацювала, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Одна із європейських держав відправила Україні чергову систему ППО, яка в підсумку не спрацювала. Тож її довелося міняти "знову й знову".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Associated Press.

Як зазначає видання, про яку саму країну йде мова глава держави не сказав.

Разом з тим Зеленський привітав допомогу від країн-партнерів, але зазначив, що частина обіцяної зброї все ще не поставлена.

"У нас є чудові рішення щодо Patriot, але ми поки що їх не маємо", - заявив Зеленський.

Таким чином, з січня українські військові проходять навчання в США щодо керування системою Patriot, але в Україні її ще не розгорнули.

"Україні потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет, і навіть цього може бути недостатньо, оскільки жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські системи Patriot можуть бути розгорнуті в Україні швидше, ніж планувалося.

Додамо, також ми писали, що Україна очікує на отримання системи протиповітряної оборони SAMP-T.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ПВО Військова допомога
NEWS
Не отримав гарантій від Китаю. Зеленський сказав, навіщо Путіну "ядерка" в Білорусі
Не отримав гарантій від Китаю. Зеленський сказав, навіщо Путіну "ядерка" в Білорусі
DAILY
Дмитро Лубінець: Я не вважаю, що людина, яка взяла російський паспорт – злочинець
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Дмитро Лубінець: Я не вважаю, що людина, яка взяла російський паспорт – злочинець