Українські військові знищили російський самохідний міномет "Тюльпан" з артилерії (відео)
Українські бійці знищили російський самохідний міномет калібру 240 мм "Тюльпан" за допомогою артилерії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
"Кацапським тюльпанам не місце на нашій землі! Українська артилерія випилює російський самохідний 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан", - написав він.
Раніше у розвідці показали, як українські снайпери знищують ворогів під Бахмутом.
Окрім того, спецназівці СБУ показали знищення російського ЗРК дроном-камікадзе.
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