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Українські військові знищили російський самохідний міномет "Тюльпан" з артилерії (відео)

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Середа 29 березня 2023 13:35
Українські військові знищили російський самохідний міномет "Тюльпан" з артилерії (відео) Ілюстративне фото: українські військові знищили російський самохідний міномет "Тюльпан" з артилерії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські бійці знищили російський самохідний міномет калібру 240 мм "Тюльпан" за допомогою артилерії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Кацапським тюльпанам не місце на нашій землі! Українська артилерія випилює російський самохідний 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан", - написав він.

Раніше у розвідці показали, як українські снайпери знищують ворогів під Бахмутом.

Окрім того, спецназівці СБУ показали знищення російського ЗРК дроном-камікадзе.

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