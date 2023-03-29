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Контрнаступ планується за кількома напрямками: Резніков назвав термін

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Середа 29 березня 2023 14:52
Контрнаступ планується за кількома напрямками: Резніков назвав термін Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна готується до весняного контрнаступу, який має розпочатись протягом квітня-травня. Терміни наступальних дій також пов'язані з погодними умовами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю ERR.

У Резнікова запитали, коли можна буде побачити передані від союзників танки Leopard на фронті.

"Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо", - сказав він.

Резніков вважає, що цього року будуть дуже позитивні зміни для України. так, міністр впевнений, що українські військові продовжать звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено у Київській, Чернігівські, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Зазначимо, що Україна, зокрема, вже отримала танки Leopard він Німеччини, Канади, Португалії та Польщі.

Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ навесні.

До того ж, РБК-Україна розповідало, що думають експерти про передумови та терміни контрнаступу.

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Контрнаступ планується за кількома напрямками: Резніков назвав термін
Контрнаступ планується за кількома напрямками: Резніков назвав термін
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