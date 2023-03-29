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Росіяни з авіації вдарили по Бериславу: є поранений

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Берислав, Середа 29 березня 2023 15:20
Росіяни з авіації вдарили по Бериславу: є поранений Фото: росіяни з авіації вдарили по Бериславу (t.me/beryslavrda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли з авіації території промислових підприємств Берислава Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бериславської районної державної адміністрації Володимира Літвінова.

"Під ударом опинилися колишні виробничі цехи заводів. Також, від вибухової хвилі зазнали ураження близько 15 будинків, у домівках пошкоджені дахи та вибиті вікна", - написав він.

Наразі відомо про одного постраждалого через атаку. Пораненого чоловіка доставили до лікарні.

Нагадаємо, через обстріл Берислава 27 березня постраждали троє людей.

Також зазначимо, що 24 березня окупанти скинули вибухівку з безпілотника на адмінбудівлю в Бериславі.

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