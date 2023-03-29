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Зеленський закликав західних партнерів швидше надавати озброєння Україні

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Україна, Середа 29 березня 2023 22:33
Зеленський закликав західних партнерів швидше надавати озброєння Україні Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Західним партнерам України необхідно прискорити постачання озброєння, щоб гарантувати поразку Росії та припинити спроби окупантів захопи території.

Як пише РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на другому Саміті за демократію, організованому Сполученими Штатами.

Зеленський нагадав, що побував на передовій і там чітко видно, яка допомога потрібна українським військовим.

"Воїни під Бахмутом не можуть тижнями чекати, щоб завдати артилерійської відповіді росіянам. Вогонь має бути миттєвим, таким, що знешкоджує загрозу. Такими ж швидкими мають бути всі наші рішення. Але чомусь санкції проти Росії повільніші, ніж агресія Росії", - сказав він.

Президент зауважив, що глобальний тиск на російську еліту слабший ніж її мотив терпіти Кремль. При цьому підтримка українських військових в окопах менш далекобійна ніж зброя терористів, що діють проти України.

"Та й ваша власна готовність боронити свої демократії менш рішуча ніж наміри тих хто хоче світової війни проти демократії. Демократії потрібна допомога. Зараз. Цього року, а не колись. Ми здатні це забезпечити, але дійте! Будь ласка, колеги, дійте!" - підкреслив Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна братиме участь у Саміті за демократію за ініціативою президента США Джо Байдена.

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