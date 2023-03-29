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Зеленський анонсував активніші дії України на передовій

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Київ, Середа 29 березня 2023 22:27
Зеленський анонсував активніші дії України на передовій Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна вже найближчими місяцями може розпочати активніші дії у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Уже найближчими місяцями можемо бути активнішими на передовій і зробимо все, щоб підтримка наших кроків у світі була максимально дієвою", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що новий контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже у квітні чи березні.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, новий контрнаступ України поки не розпочався, оскільки наші воїни ще не отримали достатньої зброї від партнерів.

При цьому глава Пентагону Ллойд Остін наголошував, що Україна має дуже добрі шанси контрнаступати цієї весни.

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