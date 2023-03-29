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ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М під Бахмутом

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Бахмут, Середа 29 березня 2023 09:12
ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М під Бахмутом Фото: ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М під Бахмутом (facebook.com/aviacionmilitar)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24М. Приземлити ворожу ціль вдалося під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Повітряних Сил ЗСУ.

"28 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Сталось це близько 13:30 на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 15 березня ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-25 під Бахмутом Донецької області.

Додамо, що до цього в районі Бахмута бійці Нацгвардії з ПЗРК "Перун" збили російський штурмовик СУ-25.

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