Ракетний удар по Україні та атака ЗСУ на аеродром у Криму: новини за 21 вересня

Вчора, 21 вересня 2023 року, Росія здійснила масовану атаку по Україні, випустивши десятки ракет. А СБУ та ВМС завдали масштабного удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Війна Росії проти України: останні новини

Зруйнований готель в Черкасах, "прильоти" у Рівному та пожежі в Києві: які наслідки потужної атаки

Росія здійснила масовану атаку по Україні, випустивши десятки ракет. Більшість цілей вдалося збити, але все ж є "приліт" по готелю в Черкасах та по інфраструктурі у Рівному, а в Києві спалахнули пожежі через падіння уламків.

Все, що відомо про наслідки масованої ракетної атаки росіян 21 вересня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що було запущено 44 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітних керованих ракет С-300.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 38 крилатих ракет, раніше повідомлялось про 36 збитих ракет.

Аеродром "Саки" в окупованому Криму потрапив під масштабний удар

СБУ та ВМС цієї ночі завдали масштабного удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму. Для атаки були застосовані безпілотники та ракети "Нептун".

За даними наших джерел у СБУ, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцирь". Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Як повідомили виданню, удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім - запустили ракети "Нептун".

Тим часом російські пропагандистські Телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати - пишуть про не менше 30 загиблих військових.

Пізніше в Збройних силах України підтвердили удар по аеродрому, що розташований поблизу міста Саки в тимчасово окупованому Криму.

Бельгія вивчає можливість передачі Україні винищувачів F-16, - прем'єр

Бельгія розглядає можливість передачі Україні свої винищувачі F-16.

"Ми звернулися до Міністерства оборони з проханням перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації наших літаків", - сказав прем'єр-міністр Бельгії Де Кроо.

За його словами, питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні.

"Ми повинні розглянути всі варіанти. Якщо вони якимось чином ще придатні для використання, то ми обов'язково повинні це розглянути", - зазначив прем'єр Бельгії.

Де Кроо також додав, що українські пілоти літаки могли б використовувати не обов'язково для виконання бойових завдань, а для тренувань.

Рада ухвалила 99,9% вимог ЄС. Далі естафета переходить Кабміну, - Арахамія

Верховна рада ухвалила 99,9% від усіх вимог Європейського союзу, виконання яких необхідне для початку перемовин про вступ України.

Як відзначив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, сьогодні Рада завершила розгляд закону про національні меншини, а також розглянула в першому читання законопроєкт щодо політично значущих осіб.

"Це специфічний документ і стосовно нього є багато дискусій, але я впевнений, що ми опрацюємо його і за декілька тижнів ухвалимо в другому читанні", - додав голова фракції "Слуга народу".

За його словами, парламент виконав свою "домашню роботу", у зв'язку з чим естафета передається Кабінету міністрів. Водночас Верховна рада готова допомагати уряду у всьому, де потрібна буде підтримка.

На півдні бійці Нацгвардії просунулись вглиб оборони окупантів

На півдні підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони росіян. Зокрема, на Мелітопольському напрямку вдалося відтіснити ворога з позицій.

"Попри щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний спротив окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулись як в глибину оборони ворога, так і по фронту", - розповів тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

Також, за його словами, на Мелітопольському напрямку вказані підрозділи Нацгвардії витісняють окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах попри потужний опір росіян.

Україна зберегла позиції в рейтингу збірних ФІФА: топ-5 світу без змін

Міжнародна федерація футболу опублікувала оновлену класифікацію національних команд світу. Збірна України зберегла місце в першій тридцятці збірних.

"Синьо-жовті" залишилися на 24-й позиції в планетарному рейтингу. З часу попереднього оновлення класифікації суттєвих змін у першій десятці не відбулося.

У вересні збірна України зіграла два поєдинки кваліфікації до Євро-2024. Зі збірною Англії підопічні Сергія Реброва розписали бойову нічию (1:1). У наступному ж матчі національна команда не змогла нав'язати конкуренцію Італії (1:2).

Лідером рейтингу ФІФА залишилася збірна Аргентини. Як і раніше, чинні чемпіони світу випереджають Францію, Бразилію, Англію і Бельгію. Єдина зміна в топ-10 – збірна Португалії обійшла італійців у боротьбі за 8-ме місце.

Росіяни вдарили ракетою "Онікс" по інфраструктурі Одеської області

Окупанти вчора, 21 вересня, увечері обстріляли Одеську область гіперзвуковою ракетою "Онікс". Пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури.

"У Білгород-Дністровському районі зафіксовано влучання ракети "Онікс" в об'єкт рекреаційної інфраструктури", - йдеться у повідомленні військових.

Вони уточнюють, що в результаті атаки почалася пожежа, яку оперативно ліквідували.

При цьому постраждалих серед мирних мешканців через удар немає.

США відмовили Україні в ракетах ATACMS, але в майбутньому їх можуть надати

Сполучені Штати Америки не передадуть Україні ракети ATACMS у найближчому пакеті допомоги.

"Байден вирішив не задовольняти запит Києва на балістичні ракети великої дальності ATACMS під час сьогоднішньої зустрічі із Зеленським", - йдеться у заяві.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, президент США також не зняв запит України з порядку денного в майбутньому.

В Україні дозволили писати "росія" з малої літери: не буде вважатись помилкою

Написання слів "росія", "москва" та подібних з малої літери в неофіційних текстах не буде вважатись помилкою в Україні.

Так, у Нацкомісії зазначили, що написання назв "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія»", "державна дума рф" та подібних з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру.

Зазначається, що Нацкомісія обговорила це питання із урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України, Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України за зверненням віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.