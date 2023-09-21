ua en ru
Чт, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли населені пункти Донецької області, постраждали п'ятеро людей

Четвер 21 вересня 2023 20:46
UA EN RU
Росіяни обстріляли населені пункти Донецької області, постраждали п'ятеро людей Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники обстріляли декілька населених пунктів у Донецькій області. В результаті атаки постраждали пʼятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Донецької обласної прокуратури в Telegram.

Так, росіяни сьогодні атакували Петропавлівку Волноваського району, ймовірно, із застосуванням ракетного озброєння. Внаслідок вибухів отримали множинні осколкові поранення 36-річна місцева мешканка та чоловік 56 років.

Крім того, окупанти обстріляли місто Торецьк з використанням артилерії. Від розривів снарядів отримав травму голови 52-річний чоловік. Він перебував на території приватного домоволодіння.

Також під ворожим вогнем опинилося й село Молоденьке Покровського району. В результаті обстрілу постраждала літня подружня пара: чоловік 79 років та його 81-річна дружина. Під час обстрілу вони хазяйнували на городі.

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нещодавно російські окупанти обстріляли приватний будинок у смт Північне. Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.

Крім того, росіяни атакували село в Донецькій області ракетами "Іскандер". Унаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни