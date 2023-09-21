Росіяни обстріляли населені пункти Донецької області, постраждали п'ятеро людей

Російські загарбники обстріляли декілька населених пунктів у Донецькій області. В результаті атаки постраждали пʼятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Донецької обласної прокуратури в Telegram.

Так, росіяни сьогодні атакували Петропавлівку Волноваського району, ймовірно, із застосуванням ракетного озброєння. Внаслідок вибухів отримали множинні осколкові поранення 36-річна місцева мешканка та чоловік 56 років.

Крім того, окупанти обстріляли місто Торецьк з використанням артилерії. Від розривів снарядів отримав травму голови 52-річний чоловік. Він перебував на території приватного домоволодіння.

Також під ворожим вогнем опинилося й село Молоденьке Покровського району. В результаті обстрілу постраждала літня подружня пара: чоловік 79 років та його 81-річна дружина. Під час обстрілу вони хазяйнували на городі.

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нещодавно російські окупанти обстріляли приватний будинок у смт Північне. Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.

Крім того, росіяни атакували село в Донецькій області ракетами "Іскандер". Унаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей.

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