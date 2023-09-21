В окупованому Токмаку пролунали гучні вибухи

У тимчасово окупованому Токмаку сьогодні, 21 вересня, ввечері пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram .

"Токмак, добрий вечір. Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів", - написав міський голова Мелітополя.

За його словами, після вибухів у місті на короткий час зник зв'язок.

Деталі інциденту поки що залишаються невідомими.

Вибухи в окупації

Нагадаємо, останнім часом на тимчасово окупованих територіях дедалі частіше лунають вибухи. Зазвичай вони пов'язані з ударами українських військ по скупченню російських солдатів, техніки чи складах з боєприпасами.

Наприклад, 16 вересня стало відомо, що ЗСУ вдарили по місцю базування окупантів та їхньої техніки в Токмаку.

Також ми писали, що росіяни почали посилювати оборону Токмака на фоні нещодавньої деокупації села Роботине, яке знаходиться за 30 кілометрів від міста.