В окупованому Токмаку пролунали гучні вибухи
У тимчасово окупованому Токмаку сьогодні, 21 вересня, ввечері пролунало кілька вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
"Токмак, добрий вечір. Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів", - написав міський голова Мелітополя.
За його словами, після вибухів у місті на короткий час зник зв'язок.
Деталі інциденту поки що залишаються невідомими.
Вибухи в окупації
Нагадаємо, останнім часом на тимчасово окупованих територіях дедалі частіше лунають вибухи. Зазвичай вони пов'язані з ударами українських військ по скупченню російських солдатів, техніки чи складах з боєприпасами.
Наприклад, 16 вересня стало відомо, що ЗСУ вдарили по місцю базування окупантів та їхньої техніки в Токмаку.
Також ми писали, що росіяни почали посилювати оборону Токмака на фоні нещодавньої деокупації села Роботине, яке знаходиться за 30 кілометрів від міста.
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