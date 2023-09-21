Україна зберегла позиції в рейтингу збірних ФІФА: топ-5 світу без змін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА .

"Синьо-жовті" залишилися на 24-й позиції в планетарному рейтингу. З часу попереднього оновлення класифікації суттєвих змін у першій десятці не відбулося.

У вересні збірна України зіграла два поєдинки кваліфікації до Євро-2024. Зі збірною Англії підопічні Сергія Реброва розписали бойову нічию (1:1). У наступному ж матчі національна команда не змогла нав'язати конкуренцію Італії (1:2).

Лідером рейтингу ФІФА залишилася збірна Аргентини. Як і раніше, чинні чемпіони світу випереджають Францію, Бразилію, Англію і Бельгію. Єдина зміна в топ-10 – збірна Португалії обійшла італійців у боротьбі за 8-ме місце.

Раніше УАФ обрала місце проведення поєдинку проти Північної Македонії у жовтні. Національна команда України прийме балканців у Празі. Домівкою "синьо-жовтих" стане легендарний стадіон "Летна".