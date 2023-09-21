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Росіяни вдарили ракетою "Онікс" по інфраструктурі Одеської області

Четвер 21 вересня 2023 21:09
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Росіяни вдарили ракетою "Онікс" по інфраструктурі Одеської області Ілюстративне фото: росіяни вдарили ракетою "Онікс" по інфраструктурі Одеської області (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Окупанти сьогодні, 21 вересня, увечері обстріляли Одеську область гіперзвуковою ракетою "Онікс". Пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram.

"У Білгород-Дністровському районі зафіксовано влучання ракети "Онікс" в об'єкт рекреаційної інфраструктури", - йдеться у повідомленні військових.

Вони уточнюють, що в результаті атаки почалася пожежа, яку оперативно ліквідували.

При цьому постраждалих серед мирних мешканців через удар немає.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 18:30 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку на півдні України. Після цього мешканців Одеської області закликали пройти в укриття.

Зазначимо, російські окупанти регулярно обстрілюють Україну за допомогою дронів та ракет. Остання така атака відбулася сьогодні, 21 вересня, уночі.

Ворог намагався вдарити по Україні за допомогою 43 ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. 38 з них вдалося збити силам протиповітряної оборони.

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