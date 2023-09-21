Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната на брифінгу .

"Сьогодні було забезпечено непоганий результат роботи протиповітряної оборони. 36 із 43 ракет це доволі високий результат роботи ППО. Враховуючи, що ворог атакував кількома хвилями атак, атакував з різних напрямків, по різних областях. Робота ППО була щонайменше в 6 областях", - сказав він.

Ігнат зазначив, що, за повідомленням енергетиків, росіяни атакували й об'єкти критичної інфраструктури, а зокрема об'єкти енергетики.

Він нагадав, що під час минулої атаки було атаковано Кременчуцький нафтопереробний завод.

"Тому можна робити певні припущення, що об'єкти паливно-енергетичного сектору все ж таки будуть під прицілом у ворога. І до цього теж треба готуватися. Тому що скоро опалювальний сезон. І ворог, можливо, не відмовиться від планів завдавати ударів по таких об'єктах, окрім військових", - додав речник.

Ранкова атака по Україні

Цього ранку російські окупанти обстріляли територію Україну. Вибухи через роботу ППО чули у різних областях, але також є і "прильоти".

Зокрема, у Києві зафіксували падіння уламків у декількох районах, через що постраждали щонайменше вісім людей. У Рівному загарбники вдарили по енергетичному об'єкту. А в Черкаській області уламки ракети впали на готель.

Загалом росіяни випустили по Україні 43 ракети повітряного базування, 36 з яких знищили наші військові.

Усі подробиці сьогоднішньої ракетної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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