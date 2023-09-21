Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
Російські військові, ймовірно, продовжуватимуть атакувати об'єкти паливно-енергетичного сектору України напередодні опалювального сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната на брифінгу.
"Сьогодні було забезпечено непоганий результат роботи протиповітряної оборони. 36 із 43 ракет це доволі високий результат роботи ППО. Враховуючи, що ворог атакував кількома хвилями атак, атакував з різних напрямків, по різних областях. Робота ППО була щонайменше в 6 областях", - сказав він.
Ігнат зазначив, що, за повідомленням енергетиків, росіяни атакували й об'єкти критичної інфраструктури, а зокрема об'єкти енергетики.
Він нагадав, що під час минулої атаки було атаковано Кременчуцький нафтопереробний завод.
"Тому можна робити певні припущення, що об'єкти паливно-енергетичного сектору все ж таки будуть під прицілом у ворога. І до цього теж треба готуватися. Тому що скоро опалювальний сезон. І ворог, можливо, не відмовиться від планів завдавати ударів по таких об'єктах, окрім військових", - додав речник.
Ранкова атака по Україні
Цього ранку російські окупанти обстріляли територію Україну. Вибухи через роботу ППО чули у різних областях, але також є і "прильоти".
Зокрема, у Києві зафіксували падіння уламків у декількох районах, через що постраждали щонайменше вісім людей. У Рівному загарбники вдарили по енергетичному об'єкту. А в Черкаській області уламки ракети впали на готель.
Загалом росіяни випустили по Україні 43 ракети повітряного базування, 36 з яких знищили наші військові.
Усі подробиці сьогоднішньої ракетної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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