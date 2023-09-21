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США відмовили Україні в ракетах ATACMS, але в майбутньому їх можуть надати

Четвер 21 вересня 2023 20:53
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США відмовили Україні в ракетах ATACMS, але в майбутньому їх можуть надати Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки не передадуть Україні ракети ATACMS у найближчому пакеті допомоги.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістку The New York Post Кейтлін Дорнбос.

"Байден вирішив не задовольняти запит Києва на балістичні ракети великої дальності ATACMS під час сьогоднішньої зустрічі із Зеленським", - йдеться у заяві.

За словами Саллівана, президент США також не зняв запит України з порядку денного в майбутньому.

ATACMS для України

Україна вже довгі місяці закликає США надати далекобійні ракети ATACMS. Останніми тижнями західні ЗМІ наголошують, що питання передачі ракети зрушило з мертвої точки. Крім того, у Сенаті США закликали Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети.

У Білому домі стримані у своїх заявах, там стверджують, що ще тривають дискусії щодо того, чи відправляти Україні ракети великої дальності.

Вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США "на фінішній прямій" у питанні щодо постачання далекобійних ATACMS. Якщо ракети не будуть надані, це призведе до втрат на полі бою в Україні.

Чи отримає Україна ATACMS після поїздки Зеленського до США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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