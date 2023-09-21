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Ракетний удар по Україні. У Генштабі уточнили кількість збитих російських ракет

Четвер 21 вересня 2023 20:35
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Ракетний удар по Україні. У Генштабі уточнили кількість збитих російських ракет Фото: український військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія в ніч на 21 вересня випустила по Україні 43 ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

За уточненою інформацією, уночі 21 вересня Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та цивільній інфраструктурі України.

Було запущено 44 крилатіими ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітних керованих ракет С-300.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 38 крилатих ракет, раніше повідомлялось про 36 збитих ракет.

"Загалом ворог завдав 52 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - повідомили у Генштабі.

Нічна атака

Цієї ночі та зранку російська армія атакувала Україну, вибухи через роботу ППО чули у різних областях, але також є і "прильоти".

Зокрема, у Рівному атаковано енергетичний об'єкт. У Черкаській області уламки ракети впали на готель, а у Києві зафіксували падіння уламків у декількох районах.

Про всі наслідки ворожої атаки 21 вересня дізнайтеся у нашому матеріалі.

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