У Херсонській області затримали сім'ю колаборантів: вони організовували "референдум"

У Херсонській області затримали сім'ю колаборантів. Мати та донька допомагали окупантам організувати так званий "референдум".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Затриманими виявились мешканки Бериславського району. Мати з донькою після захоплення регіону підтримали російських окупантів і запропонували їм свою допомогу.

Обох колаборанток призначили до окупаційної "виборчої комісії" одного із місцевих селищ. Зрадниці обходили двори місцевих жителів та збирали "голоси за приєднання" Херсонської області до РФ. У разі відмови вони та озброєння бойовики погрожували жителям катівнею. Фігурантки фальсифікували "підсумки" фейкового референдуму.

Після звільнення селища колаборантки залишилися у Херсонській області і сподівалися, що про них забудуть. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ оголосили підозри зрадницям за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 ККУ.

Фото: у Херсонській області затримали сім'ю колаборантів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала у Миколаївській області чотирьох російських шпигунів. Двоє з них працювали на оборонному підприємстві.

Також правоохоронці викрили агента РФ, який збирав дані про ППО під Одесою. Також зрадник хотів "зламати" телефон військової задля розвідданих.

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