Чому літак Mirage 2000 не підходить для України: эксперт назвав декілька причин

Західні медіа звертають увагу на те, що винищувачі Mirage 2000D оптимізовано для польотів на малих висотах, наземних атак та підтримки сухопутних сил, але не слід розглядати це як вирішальний чинник у підборі літаків для України.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів авіаексперт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

Винищувачі Mirage 2000D дійсно оптимізовано для польотів на малих висотах, наземних атак та підтримки сухопутних сил. До того ж вони можуть нести блоки електронної розвідки ASTAC, блоки лазерного наведення, оснащені системою передачі даних Link 16, завдяки якій бойовий літак отримує інформацію в режимі реального часу від різних розвідувальних ресурсів НАТО.

Теоретично це навіть може стати в пригоді Україні, але експерт Костянтин Криволап сумнівається, оскільки не все з перерахованого слід розглядати як переваги й тим паче як вирішальний чинник.

За та проти винищувачів Mirage

"Пишуть, що "Міраж" має хорошу систему сканування рельєфу, він пристосований для низьких польотів. Ну, так усі вже так літають, навіть наші пілоти. Коли росіяни заходили з півночі, наші Су-24 бомбили колони настільки низько, хіба що за дерева не чіплялися", - зазначив Криволап у коментарі.

Він також зазначив, що Mirage 2000D, звичайно, може працювати з Link 16 або українською системою ситуаційної обізнаності Delta, але його радари залишають бажати кращого.

"У нас швидкість виявлення, наприклад, російських Су-35 вища, ніж у французького винищувача. Коли радар б'є лише на 100 км, ти не бачиш літак противника. Су-35 бачить на 200-250 км і, поки ти фактично сліпий, встигне пустити ракету, навіть у наших МіГ-29 ситуація з радарами краща, ніж у "Міражів", - додав експерт.

Єдина сильна сторона Mirage

Intelligence Online називає ще одну особливість, яка має зацікавити Повітряні сили України. Mirage 2000D адаптовано до застосування Storm Shadow, тому вони можуть збільшити кількість платформ для їх запуску.

Раніше Україна адаптувала під Storm Shadow свої Су-24 чи Су-27. І судячи з окремих епізодів, досить успішно. Нещодавно цими ракетами вразили кораблі Чорноморського флоту РФ: великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону" в Севастополі.

До цього кількома Storm Shadow били по мостах, що з'єднують материкову Україну з окупованим Кримом.

На думку Криволапа, здатність запускати Storm Shadow (SCALP) - єдина сильна сторона Mirage 2000D. Але її, за словами експерта, недостатньо, щоб серйозно розглядати отримання таких літаків.

"Тільки якщо нам не вистачає "сушок". Я не знаю, скільки їх зараз у строю, але, за різними даними, достатньо для запуску британських та французьких ракет. У будь-якому випадку, нам не потрібні 25 літаків, щоб запускати Storm Shadow. Цих ракет взагалі не багато було зроблено, і, відповідно, передали нам також небагато", - пояснив він.

Низка проблем пов'язана з французькими винищувачами

Mirage зняли з виробництва 16 років тому, і з цим пов'язана низка проблем.

По-перше, запчастини для них масово не випускалися. По-друге, для обслуговування однієї ескадрильї знадобиться чи не спеціальний полк.

"Тобто все виглядає надто вже безглуздо. Все це - поза системою авіації Повітряних сил України. З одного боку, це бойовий літак, але ж і "Жигулі" теж автомобіль. Ще навесні стало ясно, що на першому місці для України мають бути F-16, на другому, можливо, Gripen. Все інше або дуже дороге, або настільки старе, що нам просто не потрібне", - додав експерт.

Той факт, що із закриттям виробничої лінії французи стали переходити на Rafale, доводить, що модернізацією "Міражів" ніхто не займався. На відміну від американських F-16, які у версіях від Block 50/52 до Block 70/72 вважаються найсучаснішими бойовими літаками.

Докладніше про Mirage 2000 та про те, чому вони не надійдуть на озброєння нашої країни, - у матеріалі РБК-Україна.

Чому заговорили про Mirage 2000

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що українські пілоти нібито проходять навчання на Mirage 2000 у Франції. Пізніше у Міноборони обох країн спростовували ці заяви.

Вчора західні ЗМІ знову заявили, що Україна веде переговори з Францію про передачу винищувачів-штурмовиків Mirage 2000D. Мало того, за даними журналістів, українська делегація нібито вирушила до Франції, щоб обговорити це питання.

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