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Під Миколаєвом на протитанковій міні підірвалось авто: є жертва та поранений

Миколаїв, Четвер 21 вересня 2023 12:24
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Під Миколаєвом на протитанковій міні підірвалось авто: є жертва та поранений Фото: під Миколаєвом на протитанковій міні підірвалось авто, є жертва та поранений (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

В Миколаївській області через підрив на боєприпасі загинув молодий чоловік, ще один знаходиться в лікарні. Вони їхали в авто та натрапили на протитанкову міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Так, НП сталася у Снігурівському районі - на протитанковій міні підірвався автомобіль.

"В результаті цього загинув молодий чоловік, 2000 р.н. Ще один чоловік, 1985 р. н., отримав численні травми та перебуває в лікарні", - розповіли рятувальники.

За даними ДСНС, територія, якою їхав автомобіль, виявилась небезпечною, адже під час обстеження тут виявлено й інші боєприпаси. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Підриви на мінах у Миколаївській області

Зазначимо, що підрив людей та автомобілів на боєприпасах, залишених у Миколаївській області російськими військами після окупації частини регіону, останнім часом не рідкісний випадок.

Наприклад, у травні в регіоні автомобіль наїхав на протипіхотну міну. Через це двоє чоловіків отримали поранення. Крім того, у березні троє мешканців одного із сіл Миколаївської області загинули, підірвавшись на російській міні. Вони поїхали полем до лісосмуги збирати дрова. Якоїсь миті їхній автомобіль наїхав на російську міну і вибухнув.

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