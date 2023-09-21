В ЗСУ підтвердили удар по аеродрому в Криму

В Збройних силах України підтвердили удар по аеродрому, що розташований поблизу міста Саки в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ .

"В ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому окупантів поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Удар по аеродрому "Саки"

Раніше РБК-Україна з посиланням на власні джерела писало, що СБУ та ВМС цієї ночі завдали масштабного удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Для атаки були використані безпілотники та ракети "Нептун". Зокрема відомо, що на аеродромі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 та Су-30), а також ПЗРК "Панцир".

Там же була база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.