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В ЗСУ підтвердили удар по аеродрому в Криму

Крим, Четвер 21 вересня 2023 13:54
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В ЗСУ підтвердили удар по аеродрому в Криму Фото: в ЗСУ підтвердили удар по аеродрому "Саки" в Криму (mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Збройних силах України підтвердили удар по аеродрому, що розташований поблизу міста Саки в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"В ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому окупантів поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Удар по аеродрому "Саки"

Раніше РБК-Україна з посиланням на власні джерела писало, що СБУ та ВМС цієї ночі завдали масштабного удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Для атаки були використані безпілотники та ракети "Нептун". Зокрема відомо, що на аеродромі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 та Су-30), а також ПЗРК "Панцир".

Там же була база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

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